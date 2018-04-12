На оренбургском заброшенном заводе работала подпольная криптоферма 

Сотрудники правоохранительных органов Оренбурга пресекли деятельность крупной фермы для майнинга криптовалюты, незаконно работавшей на территории одного из бывших заводов.
Согласно сообщению на официальном сайте МВД, в полицию обратились сотрудники энергетической компании, обнаружившие масштабную утечку электроэнергии в одном из бывших заводов. Следственно-оперативная группа УМВД России по Оренбургской области совместно с ОМОН и Росгвардией оцепили территорию и выявили свыше 6 тыс. подключенных к электросети устройств и силовые кабели электропитания, ведущие к ближайшей подстанции.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, по предварительным данным, вышеупомянутое оборудование использовалось для добычи криптовалюты. Работа фермы осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.
Правоохранителям удалось установить личности двух учредителей предприятия. Против них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).