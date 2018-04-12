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На оренбургском заброшенном заводе работала подпольная криптоферма
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На оренбургском заброшенном заводе работала подпольная криптоферма 

SecurityLab.ru 1 час назад
Сотрудники правоохранительных органов Оренбурга пресекли деятельность крупной фермы для майнинга криптовалюты, незаконно работавшей на территории одного из бывших заводов.
Согласно сообщению на официальном сайте МВД, в полицию обратились сотрудники энергетической компании, обнаружившие масштабную утечку электроэнергии в одном из бывших заводов. Следственно-оперативная группа УМВД России по Оренбургской области совместно с ОМОН и Росгвардией оцепили территорию и выявили свыше 6 тыс. подключенных к электросети устройств и силовые кабели электропитания, ведущие к ближайшей подстанции.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, по предварительным данным, вышеупомянутое оборудование использовалось для добычи криптовалюты. Работа фермы осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.
Правоохранителям удалось установить личности двух учредителей предприятия. Против них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).
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