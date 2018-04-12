Пулю в голову получил водитель за рулем Porsche Panamera

Как установило следствие, в ноябре 2017 года двое мужчин 29 и 30 лет решили завладеть дорогостоящим автомобилем. Они нашли по интернету объявление о продаже в Новосибирске белого Porsche Panamera. Стоимость новых машин колеблется в диапазоне от 6 до 13 миллионов рублей в зависимости от модификации.

Под предлогом мнимой покупки злоумышленники договорились с 28-летним хозяином о встрече. 24 ноября подельники осмотрели автомобиль, пообещали его купить и назначили дату новой встречи. 30 ноября «покупатели» и продавец снова встретились вблизи дома на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе.

30-летний мужчина, находясь на заднем сиденье Porsche, два раза выстрелил в голову владельцу машины. От полученных повреждений он скончался на месте. Для сокрытия следов преступления парочка вывезла труп в Мошковский район и спрятала в снегу.

В отношении одного из обвиняемых возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Организация убийства» и «Разбой», в отношении другого — по статьям «Убийство», «Разбой» и «Хранение наркотических средств». О мерах наказания решит суд.