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Пулю в голову получил водитель за рулем Porsche Panamera
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Пулю в голову получил водитель за рулем Porsche Panamera 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как установило следствие, в ноябре 2017 года двое мужчин 29 и 30 лет решили завладеть дорогостоящим автомобилем. Они нашли по интернету объявление о продаже в Новосибирске белого Porsche Panamera. Стоимость новых машин колеблется в диапазоне от 6 до 13 миллионов рублей в зависимости от модификации.
Под предлогом мнимой покупки злоумышленники договорились с 28-летним хозяином о встрече. 24 ноября подельники осмотрели автомобиль, пообещали его купить и назначили дату новой встречи. 30 ноября «покупатели» и продавец снова встретились вблизи дома на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе.
30-летний мужчина, находясь на заднем сиденье Porsche, два раза выстрелил в голову владельцу машины. От полученных повреждений он скончался на месте. Для сокрытия следов преступления парочка вывезла труп в Мошковский район и спрятала в снегу.
«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и отдела полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по Новосибирску разыскали злоумышленников преступления. В ходе обыска по месту жительства 30-летнего мужчины обнаружено наркотическое средство — марихуана — массой 7,8 грамма», — рассказал представитель Следственного управления СК по НСО Дмитрий Чечулин. Местонахождение автомобиля также было установлено.
В отношении одного из обвиняемых возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Организация убийства» и «Разбой», в отношении другого — по статьям «Убийство», «Разбой» и «Хранение наркотических средств». О мерах наказания решит суд.
В 2016 году житель Здвинского района остановил на трассе Р-254 «Иртыш» автомобиль Nissan Serena, который житель Сочи перегонял из Владивостока. Злоумышленник попросил подвезти его в попутном направлении, после чего лишил водителя жизни и завладел иномаркой. Суд приговорил убийцу к 21 году лишения свободы.
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