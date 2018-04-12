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Таксист украл деньги пассажирки, которая забыла телефон в машине
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Таксист украл деньги пассажирки, которая забыла телефон в машине 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Водителя пермского такси подозревают в краже денег с карты пассажирки.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в отдел полиции Индустриального района Перми обратилась 47-летняя женщина, у которой с банковской карты пропали деньги — 8 тысяч рублей. Она рассказала, что ранее пришла домой и обнаружила, что потеряла мобильный телефон. Пермячка предположила, что могла оставить его в такси.
Сотрудники полиции выяснили, что она была права. Стражи порядка нашли подозреваемого в краже — им оказался 33-летний таксист. Мужчину задержали. Оказалось, что деньги он уже успел потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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