Таксист украл деньги пассажирки, которая забыла телефон в машине

Водителя пермского такси подозревают в краже денег с карты пассажирки.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю , в отдел полиции Индустриального района Перми обратилась 47-летняя женщина, у которой с банковской карты пропали деньги — 8 тысяч рублей. Она рассказала, что ранее пришла домой и обнаружила, что потеряла мобильный телефон. Пермячка предположила, что могла оставить его в такси.

Сотрудники полиции выяснили, что она была права. Стражи порядка нашли подозреваемого в краже — им оказался 33-летний таксист. Мужчину задержали. Оказалось, что деньги он уже успел потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело.