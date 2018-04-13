Житель Саратовской области задушил знакомого брюками и пошел спать

поселке Каменском Саратовской области застолье закончилось убийством. После распития алкоголя мужчина задушил приятеля брюками, а затем отправился спать. В отношении злоумышленника заведено уголовное дело. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на пресс‐службу СК по Саратовской области.

Молодые люди вместе выпивали и поспорили, кто из них сильнее. В результате между собутыльниками завязалась драка. Один из участников конфликта обвязал шею другого брюками и начал душить. После этого он ушел спать, решив, что оппонент скоро очнется.

Утром мужчина понял, что его приятель не подает признаков жизни. Тогда молодой человек решил сообщить о случившемся в полицию.