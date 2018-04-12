Неизвестные незаконно сняли со счета московского бизнесмена около 27 миллионов рублей

По данному факту полицейские проводят проверку.

Злоумышленники похитили с банковского счета столичного предпринимателя порядка 27 миллионов рублей. Московские полицейские организовали по данному факту проверку.

Бизнесмен 1973 года рождения обратился с заявлением в отделение полиции вечером в среду, 11 апреля.

— Мужчина сообщил, что пришел в отделение банка на улице Пресненский Вал и узнал от сотрудников, что 5 апреля с принадлежащего ему расчетного счета электронным переводом были списаны 26 миллионов 984 тысяч рублей, — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел ( ГУ МВД России по Москве

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