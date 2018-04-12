Ещё
Неизвестные незаконно сняли со счета московского бизнесмена около 27 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные незаконно сняли со счета московского бизнесмена около 27 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По данному факту полицейские проводят проверку.
Злоумышленники похитили с банковского счета столичного предпринимателя порядка 27 миллионов рублей. Московские полицейские организовали по данному факту проверку.
Бизнесмен 1973 года рождения обратился с заявлением в отделение полиции вечером в среду, 11 апреля.
— Мужчина сообщил, что пришел в отделение банка на улице Пресненский Вал и узнал от сотрудников, что 5 апреля с принадлежащего ему расчетного счета электронным переводом были списаны 26 миллионов 984 тысяч рублей, — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалисты предупреждают о новой волне «банковского мошенничества»
Вечерняя Москва: последние новости
Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, пообещав ей свадьбу и круиз Суд арестовал мужчину, протащившего инспектора ДПС на капоте автомобиля Следователи начали проверку после пожара в Приморье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа361
Российские корабли исчезли с базы Тартус896
Экс-президент США дал разумный совет Трампу44
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая67
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение