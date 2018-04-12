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Экс-чиновница осуждена за мошенничество и получение взятки в Каменске
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Экс-чиновница осуждена за мошенничество и получение взятки в Каменске 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Экс-начальник сектора по местному самоуправлению одного из микрорайонов Каменска-Шахтинского осуждена за мошенничество и получение взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По версии следствия, в 2017 году чиновница получила взятку в размере 12 тыс. рублей за несоставление протокола по факту торговли в непредусмотренных для этих целей местах.
Ранее подсудимая получила подобным образом более 60 тыс. рублей от предпринимателей. При этом тогда составление протоколов не входило в ее компетенцию.
Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Экс-чиновница приговорена к трем годам и одному месяцу колонии общего режима и штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки — 240 000 рублей.
Кроме того, она на два года лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий.
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