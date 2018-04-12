Неизвестный в столичном отеле «Милан» избил безработного и отнял у него 1 млн руб.

Как рассказали в ведомстве, поздним вечером 10 апреля в полицию обратился безработный мужчина 1976 г. рождения, который сообщил, что в гостинице на ул. Шипиловская, д. 28А его избил неизвестный.

«Оперативники установили, что по указанному адресу неизвестный нанес заявителю побои, открыто похитил у него 1 млн руб. и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — сказали в столичном главке.

Согласно информации из открытых источников, на ул. Шипиловская, д. 28А расположен отель «Милан».