Неуплата алиментов ребенку довела тагильчанина до колонии строгого режима 

По данным прокуратуры, мировой судья судебного участка №1 Дзержинского судебного района вынес приговор Павлу Рычихина, который признан виновным по статье 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если деяние совершено неоднократно.
Следствием установлено, что октября 2017 по март 2018 года обвиняемый без уважительных причин не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Сумма долга составила 48,8 тысяч рублей.
В ходе расследования было установлено, что алиментщик ранее был неоднократно судим, что также повлияло на приговор. В итоге Рычихин приговорен к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.