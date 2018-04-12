Дело об убийстве перекупщика на белом Porsche отправили в суд

Новосибирске следователи отправили в суд дело об убийстве 28-летнего Григория Мозгового, который пытался продать белый Porsche Panamera.

В деле два обвиняемых 29-ти и 30-ти лет.

«По данным следствия, в ноябре 2017 года двое мужчин, с целью заработать легких денег, решили совершить преступление в отношении продавца дорогостоящего автомобиля, после чего по объявлению в сети интернет нашли продажу автомобиля Porsche Panamera», — сообщает следственное управление СК РФ по НСО.

24 ноября они впервые встретили с жертвой в Заельцовском районе, осмотрели его машину и заявили, что хотят купить. Вторая встреча произошла 30 ноября на улице Кузьмы Минина.

«30-летний мужчина, находясь на заднем сиденье автомобиля произвел два выстрела в голову потерпевшему, от полученных повреждений владелец автомобиля скончался на месте происшествия», — рассказывают в СК. После убийства подозреваемый закопали убитого в снегу.

Пропавшего Григория объявили в розыск в ночь на 4 декабря, но утром его уже нашли мёртвым. Подозреваемых вскоре задержали. НГС в начал декабря рассказывал о подробностях происшествия, тогда сообщалось, что в последнее время Григорий занимался перепродажей автомобилей.

Сейчас расследование завершено и дело передано в суд. 29-летнему предъявляют обвинение в организации убийства и разбое, а 30-летнему в убийстве, разбое и хранении наркотиков — во время обысков у него нашли марихуану.