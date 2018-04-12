Омич уклонялся от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Омске завершилось расследование в уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего ООО «Группа транспортных компаний». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2013 году на счёт компании поступило 116 млн рублей. Управляющий включил ложные сведения в декларацию. Благодаря этому организация уклонилась от уплаты налога на прибыль в сумме более 20 млн рублей.

Дело рассмотрит Советский районный суд города Омска.