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Омич уклонялся от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей
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Омич уклонялся от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей 

АиФ-Омск 40 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Омске завершилось расследование в уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего ООО «Группа транспортных компаний». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следствие установило, что в 2013 году на счёт компании поступило 116 млн рублей. Управляющий включил ложные сведения в декларацию. Благодаря этому организация уклонилась от уплаты налога на прибыль в сумме более 20 млн рублей.
Дело рассмотрит Советский районный суд города Омска.
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