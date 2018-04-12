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В Новоуральске мошенник обманул 13 человек по схеме «ваш сын попал в беду»
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В Новоуральске мошенник обманул 13 человек по схеме «ваш сын попал в беду» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее судимый житель ЗАТО Новоуральск вновь предстанет перед судом. Он обвиняется в 13 преступлениях по статье «мошенничество» и «покушение на мошенничество». По версии следствия, мужчина звонил своим жертвам и сообщал, что является полицейским и рассказывал старую историю о том, что их родственники попали в серьезную аварию, в которой пострадали люди.
После этого он сообщал доверчивым родственникам, что все проблемы можно уладить, если заплатить 80 — 100 тысяч рублей. В результате люди охотно переводили ему деньги. Всего пострадало 13 человек, на которых мошенник заработал 700 тысяч рублей.
Обвиняемый свою вину признал, дело передано в Новоуральский городской суд. Теперь мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы.
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