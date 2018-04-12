В истории убийства женщины из воронежского села нашли халатность правоохранителей 

СК возбудил дело о бездействии «в отношении неустановленных лиц». В истории гибели Анны Ткачёвой из бутурлиновского села Гвазда появилось ещё одно уголовное дело. Речь идёт о статье «Халатность». Как рассказал Юрий Ткачёв, отец убитой, дело возбуждено «в отношении неустановленных лиц». Со дня убийства Анны её родители были уверены, что в трагедии виноват не только бывший сожитель дочери, но и полицейские. Анна Ткачёва восемь месяцев жаловалась на преследования и издевательства со стороны мужчины в полицию и прокуратуру. Однако осталась без защиты и погибла от рук бывшего сожителя. В СУ СКР по региону корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили возбуждение дела о халатности. — Расследование дел, которые были возбуждены по статьям убийство и халатность, продолжается. Следователями выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — рассказали в СУ СКР по Воронежской области. Анне Ткачёвой из села Гвазда Бутурлиновского района было всего 29 лет. Женщину нашла задушенной 27 октября 2017 года в бане рядом с домом её мама. Трёхлетняя дочка Ани осталась сиротой. У Ткачёвых с самого начала не было сомнений в том, кто убил Аню. До убийства женщину восемь месяцев преследовал бывший парень Владимир Малачиляев. Аня и её родители подверглись настоящей травле. Малачиляева сразу же объявили в розыск.
Поиски закончились страшной развязкой. Мужчину обнаружили повешенным в лесопосадке неподалёку от его родного села Филиппенково. Родители погибшей Юрий и Елена Ткачёвы думают, трагедию можно было предотвратить, если бы просьбы о помощи Ани услышали силовики. После угроз и нападений Аня обращалась в полицию. Но к заявлениям отчаявшейся женщины относились несерьёзно. По словам родителей Ани, её проблемы называли «делами семейными» и шутили о большой любви к ней бывшего мужчины.
— У Ани поначалу вообще не принимали заявления. Она пойдёт в полицию, а ей смеются в ответ — дела семейные, это он любит так сильно. С ним разговаривают — улыбается, говорит, хочу вернуться. Думали, что всё это шутки, — вспоминала Елена Ткачёва. Расставшись с Малачиляевым, Анна Ткачёва оказалась в беззащитном положении жертвы, которое знакомо многим российским женщинам. Тем, что месяцами, а иногда и годами подвергаются террору бывших мужей и любовников. Обращаясь за помощью в полицию, жертвы получают похожие ответы, что в действиях преследователя состава преступления нет. Значит — привлекать к ответственности и наказывать вроде как не за что. Бывший мужчина следил за Анной, устраивал сцены ей на работе, мешал спать её семье, карауля под окнами. По словам родных, поначалу Аня писала заявления в полицию, но ответов на них не было. Позже появилось несколько постановлений об отказе в возбуждении дела об угрозах убийством. Дважды Малачиляева оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство. За полтора месяца до убийства Малачиляев перешёл угроз к действиям. По словам Юрия Ткачёва, Малачиляев дождался Аню у дома. Когда женщина вышла, бросил в неё петарду, предположительно, военную. Анна успела отскочить, разорвавшаяся петарда повредила обшивку дома. Но и на этот раз дела в ответ на заявление Анны Ткачёвой не последовало. Разобравшись в событиях, о которых дали показания Ткачёвы, следователи регионального СУ СКР возбудили дело о халатности. По словам Юрия Ткачёва, параллельно идёт расследования дела об убийстве Анны. Ему как потерпевшему сообщили о том, что вина Малачиляева практически доказана, в том числе с помощью экспертизы ДНК. Был исследован шарф, которым задушили женщину. На нём нашли следы ДНК Малачиляева. После расследования дело об убийстве, вероятно, прекратят в связи со смертью виновного. Всю историю жизни и смерти Анны Ткачёвой читайте по ссылке. Оксана Грибкова