Передачу в колонию более 1 кг сильнодействующих препаратов пресекли на Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 33-летнего жителя Новочеркасска

У него был изъят газетный сверток с таблетками и капсулами общим весом более 1 кг, которые мужчина собирался перекинуть через забор исправительного учреждения.

Установлено, что изъятый препарат — это психотропный опиоидный анальгетик «Трамадол».

В настоящее время в отношении жителя Новочеркасск возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).