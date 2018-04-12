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Передачу в колонию более 1 кг сильнодействующих препаратов пресекли на Дону
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Передачу в колонию более 1 кг сильнодействующих препаратов пресекли на Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 33-летнего жителя Новочеркасска.
У него был изъят газетный сверток с таблетками и капсулами общим весом более 1 кг, которые мужчина собирался перекинуть через забор исправительного учреждения.
Установлено, что изъятый препарат — это психотропный опиоидный анальгетик «Трамадол».
В настоящее время в отношении жителя Новочеркасск возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).
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