В Саратовской области раскрыто жестокое убийство 12-летней девочки

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу 12-летней девочки, тело которой ранее было обнаружено на окраине города Красноармейска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что предполагаемым преступником оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Он уже дал признательные показания и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на незнакомую девочку и изнасиловал ее. Затем он нанес школьнице несколько смертельных ударов ножом в область шеи. С целью сокрытия следов преступления педофил спрятал тело девочки в овраге, подтопленном талыми водами, прикрыв ее сухими ветками и автомобильной покрышкой.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Согласно экспертному заключению, смерть ребенка наступила в результате массивной кровопотери.

Ранее сообщалось, что школьница пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. В ходе поисков ее тело было обнаружено днем 10 апреля в водоеме в районе кирпичного завода.