Ещё
Схвачен возможный убийца девочки из Саратовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Схвачен возможный убийца девочки из Саратовской области 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней Анастасии Российской, задержан в Калининском районе.
По предварительной информации, силовики схватили вероятного убийцу ребенка. Об этом, в частности, сообщило издание «ЧП. Саратов».
Настя была убита в день пропажи в Красноармейске Саратовской области — 8 апреля. Только через двое суток труп ребенка со следами насильственной смерти был обнаружен в одном из гаражных кооперативов Красноаремейска.
Полиция распространила через СМИ ориентировку на вероятного виновника жуткого преступления — 30-35-летнего мужчину, которого в тот вечер видели неподалеку от места происшествия. В настоящий момент проверяется причастность задержанного к преступлению.
Новости Саратова: последние новости
В Саратове обнаружили тело упавшей с высоты женщины Закладчики устроили «квест» в центре Саратова Бойцы Росгвардии задержали в Балаково упорного наркомана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа363
Российские корабли исчезли с базы Тартус901
Экс-президент США дал разумный совет Трампу46
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая75
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение