Схвачен возможный убийца девочки из Саратовской области

Мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней Анастасии Российской, задержан в Калининском районе.

По предварительной информации, силовики схватили вероятного убийцу ребенка. Об этом, в частности, сообщило издание «ЧП. Саратов ».

Настя была убита в день пропажи в Красноармейске Саратовской области — 8 апреля. Только через двое суток труп ребенка со следами насильственной смерти был обнаружен в одном из гаражных кооперативов Красноаремейска.

Полиция распространила через СМИ ориентировку на вероятного виновника жуткого преступления — 30-35-летнего мужчину, которого в тот вечер видели неподалеку от места происшествия. В настоящий момент проверяется причастность задержанного к преступлению.