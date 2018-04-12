Задержание организаторов подпольного казино попало на видео в Челябинске

Полицейские в Челябинске задержали пятерых подозреваемых в организации незаконного игорного заведения, момент задержания попал на видео.

По информации регионального ГУ МВД, подпольное казино располагалось в одном из домов Тракторозаводского района и маскировыалось под интернет-кафе.

«При силовой поддержке сотрудников ведомственного спецподразделения задержаны пятеро граждан в возрасте от 21 до 44 лет. Из помещения, в котором располагался подпольный игорный клуб, изъято 10 системных блоков и более 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.