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Задержание организаторов подпольного казино попало на видео в Челябинске
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Задержание организаторов подпольного казино попало на видео в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские в Челябинске задержали пятерых подозреваемых в организации незаконного игорного заведения, момент задержания попал на видео.
По информации регионального ГУ МВД, подпольное казино располагалось в одном из домов Тракторозаводского района и маскировыалось под интернет-кафе.
«При силовой поддержке сотрудников ведомственного спецподразделения задержаны пятеро граждан в возрасте от 21 до 44 лет. Из помещения, в котором располагался подпольный игорный клуб, изъято 10 системных блоков и более 50 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, за это преступление УК РФ предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до шести лет.
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