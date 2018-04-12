Полицейскими задержаны подозреваемые в организации и проведении незаконной игорной деятельности в Челябинске

Челябинске в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области пресечена деятельность подпольного азартного заведения, работавшего под видом интернет-кафе. Игорный клуб располагался в помещении одного из домов, расположенных в Тракторозаводском районе города.

Полицейскими при силовой поддержке сотрудников ведомственного спецподразделения задержаны пятеро граждан в возрасте от 21 до 44 лет. Установлено, что подозреваемые, действуя в составе группы, занимались организацией и проведением азартных игр.

Стражами порядка из помещения, в котором располагался подпольный игорный клуб, изъято 10 системных блоков и более 50 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного Комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкциями данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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