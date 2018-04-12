Сотруднику полиции грозит до 10 лет за то, что избил задержанного в Кургане

Курганский суд рассмотрит дело сотрудника полиции, который в январе избил задержанного. Батальон патрульно-постовой службы полиции доставил двух пьяных людей в ОП № 1, чтобы составить административные материалы. — После составления протоколов задержанных передали для оформления документов помощнику оперативного дежурного дежурной части отдела полиции, который незаконно применил в отношении мужчин физическую силу. Обвиняемый схватил одного из потерпевших за куртку и резким сильным рывком толкнул в направлении стены помещения, причинив ушибленную рану волосистой части головы, а затем нанес второму не менее шести ударов рукой в область головы, причинив легкий вред здоровью, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области Уголовное дело заведено по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». За совершение указанного преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.