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Челябинского школьника избила толпа подростков
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Челябинского школьника избила толпа подростков 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Нападение произошло 9 апреля. Мальчика избила толпа подростков, когда он возвращался после занятий домой. «Они пинали его ногами по голове. У моего сына сотрясение мозга, ссадины, синяки, гематомы и кровоподтеки», — рассказала СМИ мать школьника. Факт избиения зарегистрирован в ОМВД по Копейску. Сейчас проводится проверка.
Как писала «Русская планета», полиция подмосковного Красногорска задержала по подозрению в незаконной торговле оружием и боеприпасами двух мужчин из других регионов.
Подозреваемые являются жителями Воронежской и Тамбовской областей. Правоохранители поймали их с поличным при продаже винтовки Мосина и патронов. При досмотре у мужчин изъяли 30 тысяч рублей, которые они получили в качестве платы. Экспертиза установила, что и винтовка, и патроны пригодны для использования по прямому назначению.
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