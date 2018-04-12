Челябинского школьника избила толпа подростков

Нападение произошло 9 апреля. Мальчика избила толпа подростков, когда он возвращался после занятий домой. «Они пинали его ногами по голове. У моего сына сотрясение мозга, ссадины, синяки, гематомы и кровоподтеки», — рассказала СМИ мать школьника. Факт избиения зарегистрирован в ОМВД по Копейску . Сейчас проводится проверка.

Как писала «Русская планета», полиция подмосковного Красногорска задержала по подозрению в незаконной торговле оружием и боеприпасами двух мужчин из других регионов.

Подозреваемые являются жителями Воронежской и Тамбовской областей. Правоохранители поймали их с поличным при продаже винтовки Мосина и патронов. При досмотре у мужчин изъяли 30 тысяч рублей, которые они получили в качестве платы. Экспертиза установила, что и винтовка, и патроны пригодны для использования по прямому назначению.