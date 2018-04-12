Женщина скончалась после падения на козырек подъезда жилого дома на юге столицы

Женщина скончалась после падения на козырек подъезда жилого дома. Несчастный случай произошел в районе Москворечье-Сабурово.

— На козырек многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Пролетарский проспект, дом 19, с высоты девятого этажа упала женщина. В результате инцидента она скончалась, — сообщил сотрудник полиции.

По его словам, правоохранительные органы работают на месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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