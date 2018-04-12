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Женщина скончалась после падения на козырек подъезда жилого дома на юге столицы
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Женщина скончалась после падения на козырек подъезда жилого дома на юге столицы 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Правоохранительные органы работают на месте происшествия.
Женщина скончалась после падения на козырек подъезда жилого дома. Несчастный случай произошел в районе Москворечье-Сабурово.
— На козырек многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Пролетарский проспект, дом 19, с высоты девятого этажа упала женщина. В результате инцидента она скончалась, — сообщил сотрудник полиции.
По его словам, правоохранительные органы работают на месте происшествия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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