Директор пермской «управляйки» разворовал 8,6 миллиона 

С августа 2015 года по май 2016 года директор компании не перечислял «Пермской сетевой компании» и МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» деньги жителей за ЖКУ. Правоохранительные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело о причинении особо крупного имущественного ущерба.
Следствие установило суммы хищений. ПСК недосчиталось 7,8 млн рублей, МУП — 860 тыс. рублей. На имущество обвиняемого директора наложен арест на сумму в 500 тыс. рублей.
Уголовное дело расхитителя отправлено в Орджоникидзевский райсуд.
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