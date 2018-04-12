Уралец отправился в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, передает РИА «Новости»

Надзорное ведомство сообщает, что житель Нижнего Тагила признан виновным по статье УК «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если деяние совершено неоднократно».

В ходе разбирательства установили, что с октября 2017 года по март 2018 года подсудимый без уважительных причин не выполнял судебное решение о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась задолженность в размере более 48,8 тыс. рублей.

Ранее подсудимый был судим, совершил преступление в период отбытия наказания по предыдущему приговору. С учетом этих сведений гособвинитель предложил суду назначить наказание в виде реального лишения свободы.