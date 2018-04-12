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Уралец отправился в колонию строгого режима за неуплату алиментов
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Уралец отправился в колонию строгого режима за неуплату алиментов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Мировой судья судебного участка №1 Дзержинского судебного района Нижнего Тагила приговорил местного жителя Павла Рычихина к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за неуплату алиментов, сообщает прокуратура Свердловской области.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, передает РИА «Новости».
Надзорное ведомство сообщает, что житель Нижнего Тагила признан виновным по статье УК «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если деяние совершено неоднократно».
В ходе разбирательства установили, что с октября 2017 года по март 2018 года подсудимый без уважительных причин не выполнял судебное решение о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась задолженность в размере более 48,8 тыс. рублей.
Ранее подсудимый был судим, совершил преступление в период отбытия наказания по предыдущему приговору. С учетом этих сведений гособвинитель предложил суду назначить наказание в виде реального лишения свободы.
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