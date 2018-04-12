Хлебопечка и антенна: орловец позарился на «богатство» односельчанина

Сотрудники полиции Должанского района Орловской области задержали подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и краже.

С заявлением от том, что из его дома пропали вещи, в дежурную часть полиции обратился житель села Козьма-Демьяновское. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время его отсутствия, неизвестный похитил у него из жилища телевизор, телеантенну, хлебопечь и электрообогреватель. Общая сумма ущерба составила порядка более 10 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 52-летний односельчанин потерпевшего, который сразу сознался в содеянном.

Он пояснил, что заметил, что долгое время в доме никого не, выставил стекло и похитил вещи. Часть украденного сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему. Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыеезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.