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Хлебопечка и антенна: орловец позарился на «богатство» односельчанина
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Хлебопечка и антенна: орловец позарился на «богатство» односельчанина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сотрудники полиции Должанского района Орловской области задержали подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и краже.
С заявлением от том, что из его дома пропали вещи, в дежурную часть полиции обратился житель села Козьма-Демьяновское. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время его отсутствия, неизвестный похитил у него из жилища телевизор, телеантенну, хлебопечь и электрообогреватель. Общая сумма ущерба составила порядка более 10 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 52-летний односельчанин потерпевшего, который сразу сознался в содеянном.
Он пояснил, что заметил, что долгое время в доме никого не, выставил стекло и похитил вещи. Часть украденного сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему. Подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыеезде и ненадлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщение Хлебопечка и антенна: орловец позарился на «богатство» односельчанина появились сначала на РИА 57.
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