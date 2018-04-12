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Житель Приморья пытался незаконно провезти 150 тонн рыбы в Китай
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Житель Приморья пытался незаконно провезти 150 тонн рыбы в Китай 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: Primpress
Таможенники задержали жителей Приморья и Хабаровского края, которые пытались провезти 150 тонн рыбы в Китай. Документы на продукцию были фиктивными. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет колонии. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.
Один из задержанных купил крупную партию рыбы весом более 150 тонн и стоимостью более 9,5 миллиона рублей. Товар он собирался продать в КНР. Согласно Постановлению Правительства РФ № 923 данная продукцию является стратегически важным ресурсом.
Поддельные документы для вывоза рыбы за границу мошеннику помог сделать его товарищ. После этого они доставили контрабанду в международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» в Хасанском районе. Во время досмотра товара сотрудники Хасанского таможенного поста Уссурийской таможни ДТУ ФТС России обнаружили нарушение и задержали злоумышленников.
Задержанные обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов. Свою вину они полностью признали и раскаялись в содеянном. Уголовное дело передано в Хасанский районный суд.
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