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Полицейские изъяли у жителя Новосибирска боевой пистолет
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Полицейские изъяли у жителя Новосибирска боевой пистолет 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
10 апреля сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску на улице Титова изъяли у 42-летнего мужчины пистолет и 4 патрона к нему. Гражданин был доставлен в дежурную часть полиции, а оружие и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области.
Согласно заключению эксперта, изъятое оружие является боевым гладкоствольным пистолетом калибра 5,6 мм, изготовленным кустарным способом.
По данному факту следователем отдела полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов»).
Проводится расследование, происхождение оружия устанавливается.
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