Полицейские изъяли у жителя Новосибирска боевой пистолет

Согласно заключению эксперта, изъятое оружие является боевым гладкоствольным пистолетом калибра 5,6 мм, изготовленным кустарным способом.

По данному факту следователем отдела полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов»).

Проводится расследование, происхождение оружия устанавливается.