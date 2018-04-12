Ещё
Лжетеррорист из Когалыма понесет наказание за заведомо ложное сообщение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лжетеррорист из Когалыма понесет наказание за заведомо ложное сообщение 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Городской суд Когалыма вынес приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутник лишится свободы на один год.
Как сообщает пресс-служба окружного Управления МВД, в ноябре прошлого года пьяный мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что он имеет при себе 12 килограммами тратила.
Полицейские незамедлительно отреагировали на поступивший звонок и установили личность преступника. Мужчина был задержан по месту жительства, однако ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ не было обнаружено.
АиФ Югра: последние новости
Житель Сургута может лишиться свободы за кражу жевательных резинок Уголовное дело по факту смерти двух жителей завели в Мегионе Жительница Лангепаса купила биткоины и осталась без денег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля103
«РФ понесет от американцев большой ущерб»
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус654
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение