Лжетеррорист из Когалыма понесет наказание за заведомо ложное сообщение

Городской суд Когалыма вынес приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутник лишится свободы на один год.

Как сообщает пресс-служба окружного Управления МВД , в ноябре прошлого года пьяный мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что он имеет при себе 12 килограммами тратила.

Полицейские незамедлительно отреагировали на поступивший звонок и установили личность преступника. Мужчина был задержан по месту жительства, однако ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ не было обнаружено.