Взрыв в Колумбии унес жизни 8 полицейских

Богота , 11 апреля / Синьхуа / — В среду в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии прогремел взрыв, погибли по меньшей мере восемь полицейских. Об этом сообщила местная полиция.

Сообщается, что нападение произошло в окрестностях города Сан-Петро-де-Ураба. Предполагаемые боевики группировки «Клан-дель-Гольфо» привели в действие взрывное устройство, взрыв которого унес жизни 8 полицейских.

Национальная полиция Колумбии осудила «террористический акт», отметив, что вместе с другими ведомствами приложит усилия к поискам виновных.

Отметим, что картель «Клан-дель-Гольфо» является крупнейшей преступной организацией на территории Колумбии. —0—