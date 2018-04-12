Взрыв в Колумбии унес жизни 8 полицейских 

Богота, 11 апреля /Синьхуа/ — В среду в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии прогремел взрыв, погибли по меньшей мере восемь полицейских. Об этом сообщила местная полиция.
Сообщается, что нападение произошло в окрестностях города Сан-Петро-де-Ураба. Предполагаемые боевики группировки «Клан-дель-Гольфо» привели в действие взрывное устройство, взрыв которого унес жизни 8 полицейских.
Национальная полиция Колумбии осудила «террористический акт», отметив, что вместе с другими ведомствами приложит усилия к поискам виновных.
Отметим, что картель «Клан-дель-Гольфо» является крупнейшей преступной организацией на территории Колумбии. —0—