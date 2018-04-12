Ещё
Приморец получил 11 лет за убийство ради проверки самодельного пистолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморец получил 11 лет за убийство ради проверки самодельного пистолета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Суд назначил 11 лет колонии строгого режима жителю Владивостока, убившему прохожего из самодельного пистолета, чтобы проверить боеспособность оружия, сообщает прокуратура Приморья.
"Преступление совершено в ночное время суток в районе улицы Горной во Владивостоке. В ходе внезапно возникшего умысла фигурант решил совершить убийство ранее незнакомого ему мужчины, которого он встретил в районе проезжей части. Подойдя к нему со спины, злоумышленник произвел прицельные выстрелы в голову потерпевшего и убил его", — говорится в сообщении.
При нападении фигурант использовал оружие, которое сам собрал из пневматического пистолета и деталей огнестрельного оружия ограниченного поражения. В ходе следствия приморец пояснял, что решил совершить преступление, чтобы проверить боеспособность оружия.
Дома у фигуранта обнаружено самодельное взрывчатое вещество. Также правоохранители достали со дна озера переделанный им пистолет, из которого он убил прохожего.
Суд с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе активного способствования раскрытию преступления, назначил фигуранту 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную в силу не вступил.
РИА Новости: последние новости
В Башкирии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом Прокуратура Украины пообещала не просить об аресте капитана судна "Норд" Командиру пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово, предъявили обвинение
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля103
«РФ понесет от американцев большой ущерб»
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус654
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение