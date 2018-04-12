Лжеминер из Красноярска получил реальный срок в колонии строгого режима

Суд Октябрьского района Красноярска вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Перед судом предстал 48-летний красноярец, который в январе этого года будучи нетрезвым позвонил в полицию и сообщил о том, что заминирована школа № 96 в Красноярске. Затем такой же звонок он сделал и о железногорской школе.

Школы были закрыты, из них эвакуировали более 1000 человек. Здания проверили оперативные службы. Взрывных устройств в школах не было.

Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили лжеминера. При задержании он оказал сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому.