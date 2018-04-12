Ещё
Лжеминер из Красноярска получил реальный срок в колонии строгого режима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лжеминер из Красноярска получил реальный срок в колонии строгого режима 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд Октябрьского района Красноярска вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Перед судом предстал 48-летний красноярец, который в январе этого года будучи нетрезвым позвонил в полицию и сообщил о том, что заминирована школа № 96 в Красноярске. Затем такой же звонок он сделал и о железногорской школе.
Школы были закрыты, из них эвакуировали более 1000 человек. Здания проверили оперативные службы. Взрывных устройств в школах не было.
Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили лжеминера. При задержании он оказал сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому.
По совокупности преступлений суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Энгельсе к 47 годам лишения свободы приговорены члены преступной группировки В Севастополе женщина обворовала чужой автомобиль На заброшенном заводе в Оренбурге нашли майнинговую ферму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля54
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус380
«РФ понесет от американцев большой ущерб»541
США рассказали о возможности удара по военным РФ100
В США передумали вводить санкций против России22
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение