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В НСО парень украл у девушки-инвалида больше двухсот тысяч рублей
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В НСО парень украл у девушки-инвалида больше двухсот тысяч рублей 

АиФ-Новосибирск 21 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
19-летнего житель Новосибирской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — Кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная в крупном размере.
22 декабря 2017 года парень, выяснив, что у девятнадцатилетней девушки-инвалида 2 группы по психическому заболеванию, на счету в банке есть 500 тыс. рублей, попросил занять ему небольшую сумму денег. Причем, довольно остроумным способом: предложил девушке оформить в офисе Сбербанка банковскую карту. Конечно, из-за своего заболевания, девушка не понимала сути происходящего, на предложение согласилась и в тот же день отдала мужчине оформленную ею неименную банковскую карту.
Таким образом мошенник получил доступ к деньгам, и в декабре 2017 года вывел с карты 218 тыс. рублей. И, конечно же, потратил их на себя. После чего слуги правопорядка все-таки забрали у парня банковскую карту. И заставили вернуть все деньги до копейки. Теперь дело рассмотрит по существу Ордынский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
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