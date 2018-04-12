В НСО парень украл у девушки-инвалида больше двухсот тысяч рублей

19-летнего житель Новосибирской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ — Кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная в крупном размере.

22 декабря 2017 года парень, выяснив, что у девятнадцатилетней девушки-инвалида 2 группы по психическому заболеванию, на счету в банке есть 500 тыс. рублей, попросил занять ему небольшую сумму денег. Причем, довольно остроумным способом: предложил девушке оформить в офисе Сбербанка банковскую карту. Конечно, из-за своего заболевания, девушка не понимала сути происходящего, на предложение согласилась и в тот же день отдала мужчине оформленную ею неименную банковскую карту.

Таким образом мошенник получил доступ к деньгам, и в декабре 2017 года вывел с карты 218 тыс. рублей. И, конечно же, потратил их на себя. После чего слуги правопорядка все-таки забрали у парня банковскую карту. И заставили вернуть все деньги до копейки. Теперь дело рассмотрит по существу Ордынский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.