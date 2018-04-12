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Около 160 гр. мефедрона изъяли полицейские у приезжего на северо-западе Москвы
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Около 160 гр. мефедрона изъяли полицейские у приезжего на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники полиции изъяли около 160 гр. мефедрона у мужчины при обыске в общежитии на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
«Сотрудники ОНК УВД по САО задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении мефедрона. При обыске в помещении одного из общежитий на ул. Вилиса Лациса, где проживал задержанный, оперативниками обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон массой около 160 гр.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый арестован.
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