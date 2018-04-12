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Суд заочно арестовал жителя Удмуртии за участие в боях на Украине на стороне «Правого сектора»*
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Суд заочно арестовал жителя Удмуртии за участие в боях на Украине на стороне «Правого сектора»* 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова по обвинению в участии в военных действиях на Украине в составе
"Правого сектора"*
против ополчения Донбасса, передает агентство
"Интерфакс"
Как уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Донгузову, объявленному в международный розыск, было предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в свою очередь, сообщила, что у следователей есть достаточно доказательств причастности Донгузова и еще одного россиянина — жителя Архангельской области Вячеслава Ясева — к деятельности «Правого сектора»*.
По версии следствия, Донгузов и Ясев в разное время выехали с территории РФ на Украину, «где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации „Правый сектор“*.
После этого россияне активно участвовали в составе „Правого сектора“* в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, „имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт“.
Напомним, в декабре 2017 года суд заочно арестовал гражданина РФ Александра, вступившего в „Правый сектор“*. Ему также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.
По данным следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. Не позднее 2014 года он уехал из России на Украину и вступил в „Правый сектор“*.
Валов „систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации, вел их видео— и фотосъемку, а также распространял в интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность.
В Следственном комитете тогда заверили, что ведомство продолжит работу по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников „Правого сектора“* вне зависимости от их гражданства.
*“Правый сектор» — экстремистская группировка, запрещенная в РФ.
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