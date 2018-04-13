В Петербурге многодетного банкира обвинили в хищении 150 млн рублей

Выборгский районный суд рассматривает ходатайство об аресте бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут», банкира Антонова. Накануне его задержали по подозрению в мошенническом хищении 150 миллионов рублей банка «Советский».

Следствие настаивает на заключении банкира под стражу с содержанием в СИЗО-1. У обвинителей есть подозрение, что мужчина уедет из страны или окажет давление на свидетелей.