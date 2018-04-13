В Петербурге многодетного банкира обвинили в хищении 150 млн рублей 

В Санкт-Петербурге банкира Владимира Антонова обвиняют в хищении миллионов у банка «Советский», сообщает INTERFAX.RU.
Выборгский районный суд рассматривает ходатайство об аресте бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут», банкира Антонова. Накануне его задержали по подозрению в мошенническом хищении 150 миллионов рублей банка «Советский».
Следствие настаивает на заключении банкира под стражу с содержанием в СИЗО-1. У обвинителей есть подозрение, что мужчина уедет из страны или окажет давление на свидетелей.
Сам обвиняемый возражает против своего ареста. Владимир Антонов напомнил судье, что у него четверо детей, трое из которых младше 16 лет. Два ребенка родились в Великобритании.