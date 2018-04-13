Ещё
В Петербурге многодетного банкира обвинили в хищении 150 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге многодетного банкира обвинили в хищении 150 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге банкира Владимира Антонова обвиняют в хищении миллионов у банка «Советский», сообщает INTERFAX.RU.
Выборгский районный суд рассматривает ходатайство об аресте бывшего владельца английского футбольного клуба «Портсмут», банкира Антонова. Накануне его задержали по подозрению в мошенническом хищении 150 миллионов рублей банка «Советский».
Следствие настаивает на заключении банкира под стражу с содержанием в СИЗО-1. У обвинителей есть подозрение, что мужчина уедет из страны или окажет давление на свидетелей.
Сам обвиняемый возражает против своего ареста. Владимир Антонов напомнил судье, что у него четверо детей, трое из которых младше 16 лет. Два ребенка родились в Великобритании.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге не смягчили приговор по делу о педофилии Глебу Грозовскому Расследование дела «СМУ-11 Метрострой» завершено В Петербурге обвиняемый в теракте в супермаркете останется в СИЗО
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ145
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски924
Умер юморист Андрей Жмакин48
Москва продолжит усыхать
Путин поговорил с Макроном32
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение