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После проверки сообщений о незаконной свалке у МГУ возбудили дело
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После проверки сообщений о незаконной свалке у МГУ возбудили дело 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила дело об административном правонарушении после проверки сообщений о несанкционированной свалке за Фундаментальной библиотекой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП ("Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)"), назначено проведение административного расследования", — сообщили СПЧ в Главном управлении МВД по городу Москве.
Отмечается, что в ходе проверки 21 марта установили, что на территории гаражно-строительного комплекса «Стрела» неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения лицензии. Помимо возбуждения дела, МВД направило запрос в департамент природопользования Москвы о расчете причиненного ущерба окружающей среде. Если ущерб подтвердится, могут принять решение о возбуждении уголовного дела по статье 254 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Порча земли").
СПЧ 7 марта обратился в столичную прокуратуру в связи поступившими жалобами жителей района Раменки в Москве о неприятном запахе, распространяющемся с территории, находящейся за Фундаментальной библиотекой МГУ на Ломоносовском проспекте.
По информации на сайте СПЧ, там организовали несанкционированную свалку бытовых отходов, куда регулярно подъезжают машины с мусором, который затем сжигается. Сообщается, что за день печи сжигают содержимое нескольких мусоровозов.
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