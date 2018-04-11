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СМИ: полиция Турции нашла «куратора» убийцы посла РФ по видеокамерам
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СМИ: полиция Турции нашла «куратора» убийцы посла РФ по видеокамерам
Говорит Москва
1 час назад
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Его которого турецкая прокуратура считает «куратором» убийцы посла
РФ
в
Анкаре
Андрея Карлова
, сообщает в среду агентство Anadolu.
Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.
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