СМИ: полиция Турции нашла «куратора» убийцы посла РФ по видеокамерам

Анкаре Его которого турецкая прокуратура считает «куратором» убийцы посла РФ Андрея Карлова , сообщает в среду агентство Anadolu.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.