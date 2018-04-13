Прокуратура Петрозаводска обжаловала приговор главе «Мемориала» 

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова обжаловала приговор в отношении историка Юрия Дмитриева. Как сообщили в городском суде Петрозаводска, в суд поступила апелляционная жалоба от гособвинителя. В апелляционном представлении указано требование об отмене приговора в оправдательной его части, сообщает КарелInform.
Ранее в Петрозаводском городском суде вынесли приговор по делу главы «Мемориала» Юрия Дмитриева, который обвинялся в педофилии. Историка оправдали с правом на реабилитацию по делу о детском порно, однако за незаконное хранение деталей огнестрельного оружия Дмитриеву назначили 2,6 года ограничения свободы. С учётом отбытого срока под стражей ему остается 3 месяца ограничения свободы с момента вступления приговора суда в силу.
Юрия Дмитриева обвиняли в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии. Сам он утверждает, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой. Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что историк вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией.
Прокуратура потребовала в суде для карельского историка Юрия Дмитриева девять лет колонии строго режима. Адвокат главы «Мемориала» попросил оправдать историка по всем статьям обвинения. Защита уверена, что в действиях Дмитриева отсутствует состав преступления.