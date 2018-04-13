Прокуратура Петрозаводска обжаловала приговор главе «Мемориала»

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Главу отдела угрозыска МВД по Татарстану задержали за взятку в $100 тысяч

Следствие просит продлить арест Серебренникову еще на три месяца

В России с начала года предотвращено шесть терактов