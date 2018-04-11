Ни одного руководителя УК не уводили из-за падения наледи на воронежцев в 2017 году 

Все уголовные дела закончились примирением сторон.
Все прошлогодние уголовные дела, возбужденные после падений сосулек и снега на людей, закончились примирением сторон. Ни один руководитель управляющей компании отстранен не был. Такие данные предоставили в Следственном комитете. После обращений потерпевших весной 2017, было возбуждено 11 уголовных дел — большинство из них были соединены в одно производство. В четырех случаях повреждения потерпевших оценили как тяжкий вред здоровью, в остальных — вред здоровью средней тяжести. В итоге все суды закончились примирением сторон, руководители управляющих компаний возместили потерпевшим в общей сложности шесть миллионов рублей.