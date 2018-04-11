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Суд в Москве заочно арестовал состоявшего в «Правом секторе» россиянина
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Суд в Москве заочно арестовал состоявшего в «Правом секторе» россиянина 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск Вячеслава Донгузова, который обвиняется в участии в военных действиях против ополчения Донбасса в составе украинской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Суд санкционировал заочный арест в отношении Донгузова, также суд объявил россиянина в международный розыск", — сказал собеседник агентства.
Донгузову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в экстремистской организации").
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