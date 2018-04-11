Жителя Дагестана Тагира Исрапилова приговорили к 24 годам тюрьмы за бандитизм

МАХАЧКАЛА , 11 апреля. / ТАСС /. Суд в Дагестане приговорил к 24 годам лишения свободы жителя региона Тагира Исрапилова, обвиняемого в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов . Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Исрапилов находился в международном розыске. В ноябре 2011 года Генпрокуратура РФ направила в Чехию запрос о его выдаче. 30 декабря 2016 года Чехия выдала России Исрапилова. Он обвинялся в бандитизме, разбое, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

"Приговором суда Исрапилову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале 2010 года Исрапилов вступил в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Дагестана. Для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов члены группы незаконно приобрели и хранили огнестрельное оружие. В начале августа 2010 года вооруженные участники банды проникли в квартиру сотрудника правоохранительных органов и застрелили его, после чего забрали более 1 млн рублей и драгоценности.