Жителя Дагестана Тагира Исрапилова приговорили к 24 годам тюрьмы за бандитизм 

МАХАЧКАЛА, 11 апреля. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил к 24 годам лишения свободы жителя региона Тагира Исрапилова, обвиняемого в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по республике.
Исрапилов находился в международном розыске. В ноябре 2011 года Генпрокуратура РФ направила в Чехию запрос о его выдаче. 30 декабря 2016 года Чехия выдала России Исрапилова. Он обвинялся в бандитизме, разбое, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
"Приговором суда Исрапилову назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в начале 2010 года Исрапилов вступил в состав незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Дагестана. Для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов члены группы незаконно приобрели и хранили огнестрельное оружие. В начале августа 2010 года вооруженные участники банды проникли в квартиру сотрудника правоохранительных органов и застрелили его, после чего забрали более 1 млн рублей и драгоценности.
Исрапилов скрылся от уголовного преследования, в феврале 2011 года его объявили в федеральный розыск, а в июне 2011 года — в международный розыск. В июле 2011 года его экстрадировали из Германии в Чехию, где осудили за участие в преступном сообществе и фальсификацию документов. Там он отбывал наказание до июля 2015 года. Двое участников формирования были нейтрализованы во время задержания, трое фигурантов дела получили от 1,5 лет лишения свободы условно до 18 лет реальных сроков.