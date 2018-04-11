Суд арестовал женщину, пытавшуюся продать своего ребенка в Москве за 20 тыс. долл.

Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в продаже своего ребенка 2017 г. рождения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. «Торговля людьми». В отношении обвиняемой по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметила Ю. Иванова.

Она уточнила, что в ходе расследования дела установлен отец ребенка, который прибыл в следственное управление по ЮАО ГСУ СК России по Москве. Мужчина допрошен и признан потерпевшим по уголовному делу. В ходе допроса он пояснил, что длительное время не проживает совместно с обвиняемой, между ними имеется спор по порядку общения с ребенком. Мать ребенка постоянно ограничивала мужчине общение с сыном и препятствовала их встречам. Следствием проанализированы и приобщены к материалам дела имеющиеся у отца ребенка документы, из которых следует, что юридических препятствий для передачи ему сына и выезда на постоянное место жительства в Казахстан не имеется.

«Сегодня руководитель следственного управления по ЮАО ГСУ СК России по Москве Борис Лавренев совместно с сотрудниками больницы, расположенной в Шмитовском проезде, передали ребенка законному представителю», — добавила Ю. Иванова.