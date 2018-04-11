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Экс сотрудника таможни «Внукова» осудили на 2 года условно за превышение полномочий
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Экс сотрудника таможни «Внукова» осудили на 2 года условно за превышение полномочий 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Бывший работник таможни аэропорта «Внуково» получил два года условно за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Бывший исполняющий обязанности заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур №4 таможенного поста аэропорта «Внуково» (пассажирский) Михаил Фаст обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).
«Фаст свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в течение 2 лет», — говорится в сообщении.
В 2016 году, зная о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию России, Курзенков пропустил через «зеленый коридор» пассажиров, прибывших рейсом Стамбул — Москва. Они везли с собой коммерческую партию товаров на 8 миллионов рублей, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.
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