Экс сотрудника таможни «Внукова» осудили на 2 года условно за превышение полномочий

Бывший работник таможни аэропорта «Внуково» получил два года условно за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Бывший исполняющий обязанности заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур №4 таможенного поста аэропорта «Внуково» (пассажирский) Михаил Фаст обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

«Фаст свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в течение 2 лет», — говорится в сообщении.