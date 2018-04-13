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Сенатор Керимов в 2017 году заработал почти три миллиарда рублей
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Сенатор Керимов в 2017 году заработал почти три миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов, задержанный в ноябре в Ницце, заработал в 2017 году более 2,7 миллиарда рублей, следует из размешенной на сайте Совета Федерации декларации о доходах парламентария.
В 2016 году его доход составил немногим больше 12 миллионов рублей.
Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.
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