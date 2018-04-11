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Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства мэра Дзержинского
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Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства мэра Дзержинского 

360tv.ru 2 часа назад
Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Дмитрию Лукину, который обвинялся в организации убийства мэра Дзержинского Виктора Докина. Об этом сообщила пресс‐служба Мособлсуда. Вердикт был оглашен 3 апреля.
Его уже отпустили из зала суда. Оправдательный приговор будет оглашен после обсуждений последствий вердикта, запланированных на 24 апреля.
49-летний мужчина обвинялся в том, что в марте 2006 года неизвестный нанял его для организации убийства. Лукин привлек для совершения преступления Сергея Булавинова и Игоря Золотенкова. Непосредственному убийце, Булавину, пообещали вознаграждение в размере восьми тысяч долларов.
30 марта 2006 года Доркин был расстрелян на улице Лесной в Дзержинском из автоматического оружия с глушителем. Булавинов 18 раз выстрелил в ему область головы, груди и конечностей.
В 2007 году Сергея Булавинова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Игоря Золотова — к 9,5 годам за сообщничество. Организатора Лукина оперативно задержать не удалось, он был объявлен в розыск и арестован заочно. Его задержали в 2016 году в аэропорту Внуково, спустя почти 10 десять лет после убийства.
В Приморье суд вынес приговор местному жителю, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Мужчина отправится в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев.
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