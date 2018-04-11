Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства мэра Дзержинского

Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Дмитрию Лукину , который обвинялся в организации убийства мэра Дзержинского Виктора Докина. Об этом сообщила пресс‐служба Мособлсуда. Вердикт был оглашен 3 апреля.

Его уже отпустили из зала суда. Оправдательный приговор будет оглашен после обсуждений последствий вердикта, запланированных на 24 апреля.

49-летний мужчина обвинялся в том, что в марте 2006 года неизвестный нанял его для организации убийства. Лукин привлек для совершения преступления Сергея Булавинова Игоря Золотенкова . Непосредственному убийце, Булавину, пообещали вознаграждение в размере восьми тысяч долларов.

30 марта 2006 года Доркин был расстрелян на улице Лесной в Дзержинском из автоматического оружия с глушителем. Булавинов 18 раз выстрелил в ему область головы, груди и конечностей.

В 2007 году Сергея Булавинова приговорили к 15 годам лишения свободы, а Игоря Золотова — к 9,5 годам за сообщничество. Организатора Лукина оперативно задержать не удалось, он был объявлен в розыск и арестован заочно. Его задержали в 2016 году в аэропорту Внуково , спустя почти 10 десять лет после убийства.