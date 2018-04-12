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Мосгорсуд признал законным арест экс-депутата по делу о хищении
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Мосгорсуд признал законным арест экс-депутата по делу о хищении 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе арест бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.
Тверской суд Москвы 22 марта заключил обвиняемого под стражу до 20 апреля. По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.
По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Варшавский отрицает.
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