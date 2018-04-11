Ещё
Жителя Дагестана осудили за убийство полицейского и кражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Дагестана осудили за убийство полицейского и кражу 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жителя Дагестана осудили на 24 года за убийство полицейского, кражу денег и публичные призывы к террористической деятельности, сообщает Генеральная прокуратура России.
По данным ведомства, суд установил, что осужденный был участником банды. Генпрокуратура поясняет, что в августе 2010 года он и его сообщники проникли в квартиру полицейского, связали жильцов и похитили более 1,6 миллиона рублей.
"Кроме того, осужденный произвел три выстрела в голову сотрудника правоохранительного органа из револьвера, в результате чего последний скончался на месте. Также в июне 2017 года он же в помещении ИВС ОМВД России по Кумторкалинскому району, где содержался под стражей, совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, высказав их в присутствии иных находившихся в камере лиц", — говорится в сообщении.
Генпрокуратура поясняет, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Разбой», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает ведомство.
РИА Новости: последние новости
В Башкирии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом Избиение петербургских школьников не связано со стилем одежды, заявили в СК Врио главы Дагестана заявил, что не общался с братьями Магомедовыми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку401
В Кремле прокомментировали заявление Трампа121
Заявления России о новом оружии встревожили США118
Трамп готовит Россию к войне229
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа132
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение