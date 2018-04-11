Жителя Дагестана осудили за убийство полицейского и кражу

По данным ведомства, суд установил, что осужденный был участником банды. Генпрокуратура поясняет, что в августе 2010 года он и его сообщники проникли в квартиру полицейского, связали жильцов и похитили более 1,6 миллиона рублей.

"Кроме того, осужденный произвел три выстрела в голову сотрудника правоохранительного органа из револьвера, в результате чего последний скончался на месте. Также в июне 2017 года он же в помещении ИВС ОМВД России по Кумторкалинскому району, где содержался под стражей, совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, высказав их в присутствии иных находившихся в камере лиц", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура поясняет, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Разбой», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».