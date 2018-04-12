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Менеджер «Ростелекома» осуждён за аферу с «Безопасным городом» в Челябинске
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Менеджер «Ростелекома» осуждён за аферу с «Безопасным городом» в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Бывший топ-менеджер челябинского филиала компании «Ростелеком» осуждён за взятку, ради которой помог коммерсанту заключить контракт по проекту «Безопасный город», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Центральный райсуд Челябинска признал экс-сотрудника телекоммуникационной компании виновным в получении взятки в размере свыше 10,4 млн рублей.
«В 2015 году начальник управления развития проекта «Информационное общество» получил через посредника коммерческий подкуп в сумме 2,4 млн рублей. За это он создал условия для признания коммерческой фирмы победителем конкурса на право заключения договора на выполнение работ и поставку оборудования, необходимых для реализации проекта «Безопасный город. Челябинск», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Год спустя злоумышленник, уже занимая должность заместителя директора по работе с государственными и корпоративными сегментами данной телекоммуникационной компании, получил через того же посредника взятку в 8 млн рублей от тех же представителей юридического лица за аналогичные действия в их интересах. Преступные действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.
«Суд приговорил виновного к 5 годам лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда», — уточнила Наталья Мамаева.
Отметим, что летом в Челябинске арестовали следователя, который в том числе вёл дело бывшего замдиректора челябинского филиала ПАО «Ростелеком». Его подозревают в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере.
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