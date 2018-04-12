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43-летнего жителя Кошехабльского района будут судить за пьяную езду
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43-летнего жителя Кошехабльского района будут судить за пьяную езду 

АиФ Адыгея 49 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
«В январе 2018 года местный житель, ранее судом подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в х. Казенно-Кужорский Кошехабльского района был задержан сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Мужчине грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, а также обязательное дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.
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