43-летнего жителя Кошехабльского района будут судить за пьяную езду

«В январе 2018 года местный житель, ранее судом подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в х. Казенно-Кужорский Кошехабльского района был задержан сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Мужчине грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, а также обязательное дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.