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Подростков, избивавших «неправильно одетых» сверстников, не будут судить
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Подростков, избивавших «неправильно одетых» сверстников, не будут судить 

АиФ Санкт-Петербург 56 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники Следственного комитета Петербурга установили личности подростков из Горелово, избивавших своих сверстников за «неправильную одежду», передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Члены банды, державшей в страхе Красносельский район, оказались слишком юны для привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, подростков не будут судить и просто проведут с ними разъяснительную работу.
По информации СК РФ по региону, в Красном Селе существует еще одна группировка подростков, которые избивают школьников, чей стиль в одежде им не нравится. Уголовные дела в их отношении по статьям УК РФ «Грабеж» и «Разбой» направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в феврале жители Красносельского района пожаловались на малолетних бандитов, нападавших на своих сверстников из-за «неправильной манеры одеваться» Процесс избиения хулиганы снимали на видео, а ролики выкладывали в группу «ВКонтакте» «Отжатый шмот». Несколько пострадавших были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
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