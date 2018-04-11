Подростков, избивавших «неправильно одетых» сверстников, не будут судить

Сотрудники Следственного комитета Петербурга установили личности подростков из Горелово, избивавших своих сверстников за «неправильную одежду», передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Члены банды, державшей в страхе Красносельский район, оказались слишком юны для привлечения к уголовной ответственности. Таким образом, подростков не будут судить и просто проведут с ними разъяснительную работу.

По информации СК РФ по региону, в Красном Селе существует еще одна группировка подростков, которые избивают школьников, чей стиль в одежде им не нравится. Уголовные дела в их отношении по статьям УК РФ «Грабеж» и «Разбой» направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в феврале жители Красносельского района пожаловались на малолетних бандитов, нападавших на своих сверстников из-за «неправильной манеры одеваться» Процесс избиения хулиганы снимали на видео, а ролики выкладывали в группу «ВКонтакте» «Отжатый шмот». Несколько пострадавших были вынуждены обратиться за медицинской помощью.