Житель Костромской «сдался» полиции, не выдержав угрызений совести

В Нее спустя пять лет неожиданным образом раскрылась кража колес от автомобиля. Преступника все это время мучила совесть, и он решил во всем признаться, сообщает управление МВД по Костромской области

5 лет назад мужчина решил сэкономить на покупке резины для автомобиля и украл колеса из гаража своего знакомого. Только вот установить колеса он не успел, потому что хозяин заявил о пропаже в полицию. Тогда житель Неи просто продал их.

Частое общение с обманутым и обворованным знакомым повлияло на преступника: спустя пять лет душевных мучений он признался ему во всем и написал в полиции явку с повинной.

В отношении него возбудили уголовное дело.