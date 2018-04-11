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Житель Костромской «сдался» полиции, не выдержав угрызений совести
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Житель Костромской «сдался» полиции, не выдержав угрызений совести 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Нее спустя пять лет неожиданным образом раскрылась кража колес от автомобиля. Преступника все это время мучила совесть, и он решил во всем признаться, сообщает управление МВД по Костромской области.
5 лет назад мужчина решил сэкономить на покупке резины для автомобиля и украл колеса из гаража своего знакомого. Только вот установить колеса он не успел, потому что хозяин заявил о пропаже в полицию. Тогда житель Неи просто продал их.
Частое общение с обманутым и обворованным знакомым повлияло на преступника: спустя пять лет душевных мучений он признался ему во всем и написал в полиции явку с повинной.
В отношении него возбудили уголовное дело.
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