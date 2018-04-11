Неработающая сигнализация позволила вору «обчистить» машину

В дежурную часть полиции Дмитровского района Орловской области с заявлением о краже из автомобиля обратился житель Железногорска Курской области

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что из его машины похитили имущество. Водитель припарковал транспортное средство на обочине у лесополосы. Как выяснилось позже в автомобиле не сработала сигнализация.

Злоумышленник похитил инструменты, видеорегистратор, денежные средства и другие личные вещи. Общая сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель села Брянцево Дмитровского района. Свою вину он признал полностью.

В настоящее время часть похищенного имущества изъята. Подозреваемый задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.